Catarina Martins defende mais apoios para setores afetados pela pandemia

Catarina Martins considera insuficientes os apoios extraordinários anunciados na quinta-feira pelo primeiro-ministro para ajudar quem perdeu rendimentos e até mesmo o emprego. Ouvida no Porto, a líder bloquista defendeu que devem ser repostos os apoios que vigoraram na primeira vaga da pandemia.

"Os apoios têm sido ainda pequenos e não creio que o que foi apresentado ontem vá conseguir manter o emprego e manter o apoio a todas as pessoas que perderam rendimentos. Portanto, o apelo que deixamos é que se reponham apoios, nomeadamente apoios extraordinários a trabalhadores que perderam o rendimento, que existiram na primeira vaga da pandemia e que, neste momento, já não existem", explicou Catarina Martins.

Para Catarina Martins, "estamos a viver uma pandemia muito complicada e, seguramente, todos os governos nos vários países estão a viver dificuldades para gerir. É muito importante que haja uma adequada comunicação de risco à população para que as pessoas percebam o risco que correm e para que se possam também participar na proteção".

"São precisas também políticas públicas, porque estamos a pedir a alguns setores da economia e a alguns trabalhadores um enorme sacrifício, porque ficam sem atividade e já vamos em nove meses sem atividade normal para setores como a restauração, o turismo, cultura, o desporto, enfim, tantos setores", considerou.

Em seu entender, "os apoios têm sido ainda pequenos e é difícil que o que foi apresentado ontem [quinta-feira, no final do Conselho de Ministros] vá conseguir manter o emprego e manter o apoio a todas as pessoas que perderam rendimento".

"O apelo que deixamos é que se reponham apoios, nomeadamente, apoios extraordinários a trabalhadores que perderam o rendimento. Os apoios às famílias devem ser repostos, mas também é preciso maior apoio à economia, nomeadamente, o apoio a fundo perdido para as micro e pequenas empresas poderem fazer face aos custos fixos, com a obrigatoriedade de manter os empregos, que é essencial a qualquer apoio público", considerou.

A dirigente do BE apontou igualmente a necessidade de avançar, "em algumas matérias, nomeadamente, em relação à saúde. É muito importante que avancem como a realização de testes e a possibilidade de fazer rastreios em setores de maiores riscos ou de maior concentração de pessoas".

Defendeu que os testes "não deveriam ser feitos apenas quando já se descobriu o surto, mas para se poder, de uma forma preventiva, ir sabendo o que está acontecer".

Isto "é verdade nos lares, noutros equipamentos sociais e em todos os locais onde são diagnosticados maior risco e maior concentração", disse.

"Julgamos que têm faltado esse passos e apelamos muito a que eles sejam dados", acrescentou.

A lista de concelhos com risco elevado de transmissão da Covid-19, sujeitos a medidas mais restritivas como o recolher obrigatório, vai aumentar na próxima segunda-feira para 191, anunciou hoje o Governo.

A atualização da lista, atualmente com 121 concelhos, retira sete municípios, em que estas medidas de restrição deixam de estar em vigor, a partir das 00h00 de sexta-feira, e inclui 77 novos concelhos a partir das 00h00 da próxima segunda-feira, anunciou o primeiro-ministro.

Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros onde o Governo aprovou o fecho dos estabelecimentos entre as 13h00 e as 08h00 nos próximos dois fins de semana nos concelhos de risco, António Costa anunciou que haverá um apoio de 20% da perda de receitas dos restaurantes nesses dias face à média dos 44 fins de semana anteriores (de janeiro a outubro 2020).

Portugal contabiliza pelo menos 3181 mortos associados à Covid-19 em 198 011 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 05h00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira.