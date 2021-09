Catarina Martins assume e lamenta "maus resultados" do BE nas autárquicas

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda © Andre Kosters/EPA

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, comentou esta segunda-feira os resultados eleitorais das autárquicas de domingo e assumiu e lamentou os maus resultados do partido, mas não deixou de salientar alguns feitos positivos.

"Saudamos a eleição de Beatriz Gomes que será uma voz na Câmara de Lisboa, pela igualdade, e a eleição de Joana Mortágua em Almada, que é a possibilidade de um fio à esquerda para a Câmara de Almada. Queria saudar a eleição de Sérgio Aires no Porto, é a primeira vez que o BE elege no Porto", lembrou Catarina Martins.

A coordenadora do Bloco revelou que o partido vai reunir a sua mesa nacional no próximo sábado e irá analisar os resultados destas eleições. Mas deixa já garantido que o partido não fará coligações com a direita.

"Cumpriremos o nosso mandato, mas achamos até que existe uma maioria na Câmara de Lisboa que poderá travar retrocessos que a Câmara queira impor. Não estou a ver nenhuma proximidade entre o programa do BE e o da direita", voltou a coordenadora do BE.

Já sobre o Orçamento do Estado, a líder do BE considera que o documento responde às grande questões do país e terá de incluir vários temas relevantes.

"Como as questões laborais, o reforço do SNS e a forma como os profissionais, que são exaustos, podem ser tratados para que não saiam do SNS. Mantém-se, na íntegra, tanto a nossa disponibilidade como o nosso caderno de encargos", acrescentou Catarina Martins.

