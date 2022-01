Catarina Martins defende que "voto é seguro" este domingo e no dia das eleições

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins © José Coelho/Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu que o "voto é seguro" quer este domingo quer daqui a semana, no dia das eleições, apelando a todos os que se inscreveram para votar antecipadamente o façam.

No final de uma visita ao Mercado de Santana, na zona das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, Catarina Martins foi questionada pelos jornalistas sobre o voto antecipado nas eleições legislativas da próxima semana, que decorre hoje durante todo o dia.

"Acho muito bem que toda a gente que se inscreveu para voto antecipado vá votar. É muito importante que o faça e faço esse apelo. Está-se, aliás, a demonstrar em todo o país que votar é seguro e ainda bem", afirmou.

A líder do BE sublinhou que "votar hoje é um voto seguro, votar no dia 30 também será um voto seguro", considerando que "o que é importante é que ninguém abdique de escolher e que toda a gente vá votar".

"Eu, pessoalmente, optei por votar no dia das eleições, como todas as pessoas fizeram as suas opções, tendo aquilo que são os seus riscos, os seus calendários, as suas agendas", respondeu, quando questionada sobre o porquê de não ter optado por esta modalidade antecipada, ao contrário de alguns políticos.

Mais de 315 mil eleitores que se inscreveram para votar antecipadamente para as legislativas podem fazer hoje as suas escolhas, com as autoridades de saúde a recomendar cuidados como usar máscara cirúrgica e usar a própria caneta.

A utilização de máscara cirúrgica ou máscara FFP2, a desinfeção das mãos, manter o "afastamento recomendado" enquanto se aguarda a vez de votar e usar uma caneta própria para votar são algumas das medidas recomendadas pela da Direção-Geral de Saúde para evitar o contágio pelo SARS-CoV-2.

Entre o passado domingo e quinta-feira, os eleitores recenseados no território nacional puderam inscrever-se para votar antecipadamente numa mesa de voto à sua escolha, no continente ou nas Regiões Autónomas, exercendo o seu direito uma semana antes do dia da eleição, 30 de janeiro. Independentemente do local em que deposita o seu voto, este contará sempre para o círculo onde o eleitor está recenseado.

