Catarina Martins despede-se de Marcelo com críticas ao Governo

Por Filipe Santa-Bárbara 22 Fevereiro, 2023 • 19:37

Educação e habitação estão, por estes dias, na ponta da língua dos dirigentes do Bloco de Esquerda (BE). Se já noutros fóruns se fizeram ouvir nas queixas ao Governo relativamente a estas pastas, agora foi a vez de essas queixas chegarem de viva voz ao Presidente da República.

Em Belém, Catarina Martins encabeçou uma delegação que transmitiu a Marcelo "a enorme preocupação do Bloco de Esquerda com uma série de problemas que se vêm acumulando e aos quais o Governo não tem nenhuma resposta".

"Por um lado, as questões da educação. Os professores continuam à espera de uma resposta sobre as suas carreiras, salários e condições de trabalho, e o Governo tem mostrado uma total intransigência e incapacidade de diálogo", acusa Catarina Martins, lembrando que estamos no segundo período letivo e que os professores "têm razões que são justas e devem ser atendidas".

Educação e habitação são as duas preocupações relevadas por Catarina Martins. 00:00 00:00

Para a coordenadora bloquista, "é uma absoluta irresponsabilidade este impasse permanente com o Governo, que não avança com nenhuma resposta e nenhuma solução para a escola".

Já no caso da habitação, Catarina Martins cita os proprietários "que já vieram afirmar que as propostas que o Governo faz são uma mão-cheia de nada e não têm qualquer impacto".

"O que vemos é agudizarem-se os problemas e o Governo a limitar-se a fazer anúncios de medidas que sabe que nunca executará", aponta.

Neste que é, expectavelmente, o último encontro em Belém de Catarina Martins na liderança do BE, a ainda coordenadora do partido faz o balanço da relação com Marcelo destacando que, apesar das divergências políticas ("olhamos para o mundo de formas diferentes"), "não é surpresa para ninguém que tivemos uma relação institucional que correu da melhor forma ao longo destes anos".