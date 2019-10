Catarina Martins disponível para trabalhar com todos os partidos

Catarina Martins à conversa com Manuel Acácio, no estúdio móvel da TSF, junto à estação de metro da Trindade, no Porto © Igor Martins / Global Imagens

Catarina Martins garantiu esta quinta-feira de manhã, no Fórum TSF conduzido por Manuel Acácio a partir da estação de metro da Trindade, no Porto, que está disponível para trabalhar com todos os partidos e disse que aprendeu muitos nos últimos quatro anos.

"Parou-se este caminho para conseguir um caminho diferente e é responder aos interesses do país quando se responde por quem aqui vive, por quem aqui trabalha e quem constrói este país", explicou Catarina Martins.

No entanto, a coordenadora do Bloco de Esquerda não confirmou se participaria numa nova geringonça com o Partido Socialista, mas assegurou que está pronta para trabalhar com todos.

"Ninguém está à espera é que o Bloco vá para um Governo fazer a política de outro partido. No parlamento fizemos leis de que nos orgulhamos e ainda bem. Foi importante termos feito", acrescentou a coordenadora do Bloco de Esquerda.