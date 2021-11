Catarina Martins exige "reforço de meios" no SNS para enfrentar nova vaga

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins © Lusa

No final da reunião com o primeiro-ministro, em São Bento, a coordenadora do BE, Catarina Martins, exige ao Governo um reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para enfrentar a nova vaga da pandemia e para responder à campanha de vacinação em curso.

"Temos uma grande preocupação com as condições do SNS. Está muito fragilizado, profissionais cansados e há falta de meios", sublinha, acrescentando que há uma "enorme pressão" sobre os cuidados de saúde primários.

"É preciso um reforço claro de profissionais, meios e condições do SNS para que respondam a esta onda, mas também para que se retomem cuidados não Covid", alerta.

Sobre o encontro que teve com António Costa, Catarina Martins não adiantou qualquer pormenor, dizendo apenas que o Governo dispõe de todos os meios legais para decidir novas regras para conter a pandemia.