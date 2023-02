Catarina Martins vai deixar a liderança do BE

© Manuel de Almeida/Lusa

Após pouco mais de uma semana de reflexão e ao fim de três mandados à frente do partido, Catarina Martins anuncia que vai deixar a liderança do Bloco de Esquerda (BE).

Em conferência de imprensa, a ainda coordenadora do partido destacou que "é agora que o BE deve preparar a mudança política que já ai está", salientando "a instabilidade política" dentro do Governo socialista.

Catarina Martins é coordenadora dos bloquistas desde dezembro de 2014, ou seja, há mais de oito anos. Antes, exerceu a função de co-coordenadora com João Semedo, durante dois anos.

O BE foi um dos derrotados das legislativas de janeiro de 2022, passando de 19 para apenas cinco deputados, e assistindo à vitória com maioria absoluta conquistada pelo PS.

Após a geringonça, os bloquistas chumbaram os Orçamentos apresentados pelo Governo socialista desde 2020, inclusive o de 2022 que levou à queda do Executivo de António Costa. O primeiro-ministro acusou Catarina Martins, desde essa altura, de "romper" com a geringonça.

A convenção do partido está agendada para os dias 27 e 28 de maio, em Lisboa. A data saiu da reunião da mesa nacional do partido de 04 de fevereiro.

Notícia em atualização