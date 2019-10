Catarina Martins votou e quer que todos o façam. "Que ninguém abdique do direito"

© José Coelho/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 06 Outubro, 2019 • 10:58

A coordenadora do Bloco de Esquerda já votou esta manhã, pouco depois das 10h00, na Escola Secundária Almeida Garret, em Vila Nova de Gaia, e deixou um apelo para diminuir a abstenção.

"Nós estamos aqui a apelar a que toda a gente vote, que toda a gente participe, que toda a gente pense em que projeto mais se revê."

Para Catarina Martins, é essencial que cada português "faça ouvir a sua voz", naquele que é "o dia em que o voto nos torna todos iguais no momento de escolher os programas para o país".

"Que ninguém abdique desse direito", instou a coordenadora do Bloco de Esquerda, que salientou as alterações do acesso ao voto antecipado e no estrangeiro como uma medida que facilita a ida às urnas.

Catarina Martins vincou que "a democracia não é um sistema perfeito, mas é tão melhor quanto mais gente participar".

