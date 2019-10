Cateterismo de Marcelo: "Obstruções coronárias importantes tratadas com sucesso"

© Hugo Delgado/EPA

O cateterismo cardíaco realizado esta quarta-feira pelo Presidente da República encontrou "obstruções coronárias importantes que foram tratadas no mesmo procedimento, com sucesso e sem complicações".

A nota da Presidência, que cita um comunicado do Hospital de Santa Cruz, explica que está prevista "uma recuperação total em prazo muito curto, com retoma da atividade normal no próximo fim de semana".

Marcelo Rebelo de Sousa fazia depender a recandidatura à Presidência do resultado deste exame.

"Falta, apesar de tudo, um ano para a recandidatura e para a eleição falta um ano e mais uns meses. É evidente que, antes de me recandidatar, com este estilo de presidência próxima também fisicamente, terei de fazer exames como aqueles que vou fazendo agora recorrentemente graças à minha hipocondria. O resultado das eleições legislativas não criou nenhum fator, no meu espírito, perturbador de uma recandidatura", acrescentou Marcelo aquando do anúncio da realização do exame, no programa "Alta Definição", da SIC.

O ex-Presidente da República Jorge Sampaio foi operado de urgência neste mesmo hospital, em 2017, também devido a um problema de origem cardíaca.