Cavaco Silva vai encerrar encontro dos autarcas do PSD

Aníbal Cavaco Silva © Tiago Petinga/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 09 Maio, 2023 • 07:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Não é inédito, mas é raro: Aníbal Cavaco Silva vai quebrar o recato a que se tem submetido na vida partidária e vai encerrar o 3.º Encontro dos ASD, no dia 20 de maio, em Lisboa. "Ninguém melhor do que ele se destacou e se tem destacado, nos últimos tempos, pelo alerta avisado sobre a situação de Portugal e também os desafios que as autarquias em particular poderão enfrentar num futuro próximo", destaca Hélder Sousa Silva, presidente dos ASD.

Sob o mote "Autarquias, que futuro?", várias personalidades autárquicas do PSD vão reunir-se durante uma tarde para não só debater, mas também ouvir o antigo Presidente da República nesta incursão na vida partidária, algo que é raro acontecer: a última vez foi em 2017 numa Universidade de Verão da JSD.

No caso dos ASD, é preciso mesmo recuar algumas décadas. "Há mais de 30 anos que o Professor Cavaco Silva não intervém diretamente com os autarcas", destaca Hélder Sousa Silva em declarações à TSF.

Hélder Sousa Silva espera ouvir "visões, preocupações e sugestões" de Cavaco Silva 00:00 00:00

De resto, entre os oradores confirmados, além de presidentes de Câmara como Carlos Moedas ou Ricardo Rio, destaca-se também a presença de Isaltino Morais, presidente do município de Oeiras eleito nas últimas eleições como independente.

"Foi e é um grande autarca, foi um grande autarca filiado no PSD, foi um grande ministro das Cidades, é um profundo conhecedor destes temas, hoje independente, naturalmente. E em termos de proximidade política e de pensamento político, naturalmente que se aproxima e que está em grande sintonia com o nosso", justifica o presidente dos ASD que também convidou Rui Moreira, autarca do Porto, e que vai participar igualmente com um testemunho por vídeo.

Em cima da mesa de debate vão estar os temas "Coesão Territorial, Descentralização e Lei de Finanças Locais" e "Habitação - O papel das Autarquias e o PRR", com a abertura a cargo de Luís Montenegro e o encerramento a ficar por conta de Aníbal Cavaco Silva.