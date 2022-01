CDS apela a "reflexão de toda a direita"

© André Rolo/Global Imagens (arquivo)

O vice-presidente do CDS-PP Pedro Melo defendeu este domingo que a vitória do PS nas eleições legislativas "implica uma reflexão de toda a direita" e apontou que será necessário aguardar pelo resultado do partido, considerando "muito prematuro" retirar conclusões.

"Se se verificar uma vitória da esquerda será a terceira consecutiva e, obviamente, implica uma reflexão de toda a direita. Nós, de resto, prevenimos para isso mesmo, mas os deputados do CDS continuarão fazer um trabalho para marcar as nossas cores e para fazer uma oposição forte e consistente e coerente, como sempre temos feito", afirmou.

O dirigente centrista desceu à sala onde estão os jornalistas, no primeiro andar da sede nacional do CDS-PP, para uma primeira reação da direção às projeções que apontam para um resultado entre 0,1% e 3,6%, e a diminuição do número de deputados eleitos.

Questionado sobre a possibilidade de este ser o pior resultado do CDS, Pedro Melo salientou que os centristas estão "habituados a esperar, podem cair mandatos mais à frente e, portanto, é muito prematuro estar a comentar isso".

