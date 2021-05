CDS apoia candidatura de Suzana Garcia à câmara da Amadora

CDS e PSD vão coligar-se para candidatura à Câmara da Amadora © Leonel de Castro

O CDS anunciou, esta terça-feira, que vai constituir uma coligação com o PSD e apoiar a candidatura de Suzana Garcia à Câmara Municipal da Amadora, nas próximas eleições autárquicas.

Num comunicado enviado aos meios de comunicação social, a Comissão Política Concelhia do CDS afirma ter aprovado "por unanimidade" o apoio à candidatura de Suzana Garcia e a constituição de "uma coligação pré-eleitoral com o PSD, aberta a independentes e outras forças políticas do centro e da direita democrática".

"PSD e CDS unem esforços, propondo à cidade a candidatura de uma mulher que os portugueses conhecem bem", lê-se na nota divulgada pelo partido.

A presidente do CDS Amadora, Amélia Mestre, considera que a candidata escolhida pelo PSD "está a gerar uma onda de esperança e entusiasmo como há muito não se via na Amadora" e acusa a esquerda de "ataques" por estar preocupada por poder ser derrotada.

Amélia Mestre garante ainda que "há uma sintonia evidente entre as ideias" de Suzana Garcia e as "propostas políticas do CDS Amadora".