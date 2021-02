CDS: apoiantes de Mesquita Nunes querem saber de imediato como será feita a votação

Adolfo Mesquita Nunes © Maria João Gala/Global Imagens

Por Raquel de Melo e Catarina Maldonado Vasconcelos 06 Fevereiro, 2021 • 13:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho Nacional do CDS-PP já está a decorrer online e de forma conturbada, com as duas fações em confronto e muitos requerimentos. A reunião começou com mais de uma hora de atraso e está a ser marcada pela discussão em torno do voto secreto, para que cada membro do Conselho Nacional vote a moção de confiança à direção de Francisco Rodrigues dos Santos, sem ser identificado.

Os apoiantes de Adolfo Mesquita Nunes argumentam que a decisão do Conselho de Jurisdição do partido, que deu razão aos críticos da direção de Francisco Rodrigues dos Santos e apoiantes de Adolfo Mesquita Nunes, é vinculativa. O pedido tinha sido apresentado pela distrital de Lisboa e vai contra o que era defendido pela atual cúpula centrista. Com cinco votos a favor e dois contra, João Gonçalves Pereira, líder da distrital do partido que apresentou o requerimento, aplaudiu, na sexta-feira, a posição tomada pelo Conselho de Jurisdição.

"Esta decisão prova que fizemos bem em perguntar ao tribunal do partido sobre a questão do voto secreto. Num partido democrático, este tipo de votações só podem ser feitas de voto secreto para garantir que é a plena liberdade de cada um dos conselheiros", disse à TSF o centrista, realçando que a decisão "tem de ser cumprida já", o que obriga a que cada membro do Conselho Nacional, vote a moção de confiança à direção de Francisco Rodrigues dos Santos, sem ser identificado.