CDS critica "navegação à vista" por parte do Governo

Filipe Lobo D´Ávila, vice-presidente do CDS

O vice-presidente do CDS-PP Filipe Lobo d'Ávila criticou esta quarta-feira a atuação do Governo minoritário socialista na atual segunda vaga da pandemia de Covid-19, lamentando a "navegação à vista", após ser recebido pelo Presidente da República.

"O CDS aproveitou esta oportunidade para demonstrar ao Presidente da República que há aqui uma navegação à vista por parte do Governo que é particularmente preocupante. A impreparação do Governo nota-se pelo conjunto de medidas que são impercetíveis para a população em geral e, sobretudo, de eficácia muito duvidosa", afirmou.

O dirigente do CDS-PP foi acompanhado por outro "vice" do partido, António Carlos Monteiro, na audiência pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, que está a ouvir os nove partidos com assento parlamentar desde terça-feira sobre a pandemia de Covid-19, o estado de emergência e o Orçamento do Estado para 2021.

"Como é evidente, teremos que saber quais são as medidas que o Governo se propõe fazer em termos de declaração de estado de emergência - para acompanhar a renovação [do estado de emergência] - para tomar uma posição relativamente àquela que será a votação do CDS sobre esta matéria", disse, referindo-se à eventual discussão parlamentar sobre um novo decreto presidencial a prolongar o referido estado de exceção no país.

Lobo d'Ávila adiantou concordar com a intenção governamental de adotar medidas diferenciadas concelho a concelho, conforme os respetivos níveis de propagação da doença.

"Saudamos o regresso a uma reunião com especialistas porque, de facto, o Governo já demonstrou que não tem uma estratégia para responder a esta situação e a este momento, que é muito sério", acrescentou, referindo-se à reunião alargada com figuras do Estado, peritos e partidos políticos, marcada para quinta-feira, às 10h00, no Infarmed, em Lisboa.

