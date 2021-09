CDS desafia Governo a implementar Via Verde Saúde para melhorar assistência médica aos portugueses

© José Ricardo Ferreira/TSF

O líder do CDS exige saber quais os planos do Governo para a recuperação da atividade em saúde, defendendo que as urgências dos hospitais estão lotadas e as filas de espera para consultas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) são cada vez maiores. Francisco Rodrigues dos Santos faz um diagnóstico negativo do setor da saúde.

"Qual é o plano para recuperar a atividade programada no SNS?", questionou na apresentação dos candidatos do partido à Câmara de Viseu, acrescentando de seguida que o resultado das políticas do Governo "está à vista" de todos.

"São milhões e milhões de portugueses que esperam e desesperam por um exame, uma consulta e uma cirurgia, muitos morreram a esperar. São o entupimento das urgências dos hospitais e são agora os principais prestadores de serviços de saúde na ADSE que a acusam de não pagar e não custear as despesas com os atos médicos que foram contratualizados", disse.

Para melhorar a saúde dos portugueses, o presidente dos centristas desafiou o Governo a inscrever no próximo Orçamento de Estado a medida Via Verde Saúde.

"Uma proposta do CDS que dá liberdade de escolha aos doentes que ultrapassaram o tempo de espera para terem cuidados médicos no setor particular e social, tendo acesso a um direito constitucionalmente protegido e pago pelo Estado que é o direito à própria saúde", afirmou.

Francisco Rodrigues dos Santos apontou ainda baterias à ministra Marta Temido, criticando a governante por se ter apresentado, no último fim de semana, "no congresso do PS, fazendo gala da sua nova condição de socialista".

"Senhora ministra, os doentes em Portugal não têm que ser obrigados a ser socialistas como a ministra, nem ter à frente do Ministério uma ministra do SNS em vez de ser uma ministra de toda a Saúde e de toda a capacidade instalada no setor particular e social", criticou.

O líder do CDS esteve este domingo em Viseu na apresentação dos candidatos do partido à Câmara, onde garantiu que nas próximas eleições autárquicas o partido vai "crescer" e dar uma "prova de vida".