CDS disponibiliza outdoors pelo país para divulgação de mensagens de combate à Covid-19

Por Raquel de Melo 25 Março, 2020 • 16:29

O CDS decidiu disponibilizar a rede de outdoors que tem pelo país, para que, em vez de mensagem política, possam ter campanhas de informação sobre a Covid-19. Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do partido, escreveu aos autarcas dando conta dessa oferta e sugerindo que os equipamentos sejam utilizados para informar as populações sobre medidas de prevenção e resposta ao contágio pelo novo coronavírus.

Ouvido esta tarde pela TSF, Francisco Tavares, secretário-geral do partido, defendeu que o "país deve estar unido" no combate "a este inimigo desconhecido" e explicou de que forma o CDS quis contribuir.

"Achamos que poderíamos colocar os recursos do partido em prol das populações e que num período desta gravidade a rede de outdoors que temos seria muito mais útil ao serviço das autarquias locais", adiantou.

"Prevenir, conter e informar" é a mensagem que o CDS quer passar nestes dias de combate ao novo coronavírus. A carta dirigida aos autarcas só seguiu hoje mas os dirigentes centristas plo país, garante o secretário-geral centrista, aplaudem a iniciativa.

"O feedback que tivemos foi das nossas estruturas locais e foi positivo", assegurou, acrescentando que o CDS desde o início da emergência tomou muitas medidas que mostram o empenhamento "do papel do político nestas alturas", "fechamos a nossa sede, enviamos os nossos funcionários para casa em teletrabalho, começamos a reunir por videoconferência e suspendemos todos os atos eleitorais do partido".