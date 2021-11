CDS marca Conselho Nacional para sexta-feira

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos © Manuel de Almeida/Lusa

O CDS marcou o Conselho Nacional para sexta-feira, às 21h00, por videoconferência.

Entre a ordem de trabalhos vai estar a "aprovação da candidatura às eleições legislativas de janeiro de 2022 em coligação com o PPD/PSD no círculo eleitoral da Madeira; a aprovação dos critérios de designação dos candidatos às eleições legislativas de janeiro de 2022 e a discussão das linhas programáticas do CDS-PP a apresentar nas eleições legislativas de janeiro de 2022", pode ler-se no comunicado enviado pelo partido.