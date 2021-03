CDS-PP acusa Governo de enganar empresários com "propaganda mentirosa"

© David Tiago / Global Imagens (arquivo)

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, acusou esta segunda-feira o Governo de "enganar os empresários" e defendeu que os fundos europeus devem ser aproveitados para criar estímulos à economia.

No final de um encontro com o Fórum para a Competitividade, na sede do partido, em Lisboa, Francisco Rodrigues dos Santos teceu duras críticas ao executivo socialista.

"Os nossos empresários estão a ser enganados por uma propaganda mentirosa do Governo em que os apoios não chegam à economia real e os nossos micro e pequenos empresários estão esmagados em burocracias, despesas fixas e tentativas de salvar postos de trabalho", algo que o líder centrista disse não ser possível devido à porque "não-injeção de liquidez na tesouraria das nossas empresas", que classificou como o "ventilador da nossa economia".

Para Francisco Rodrigues dos Santos, os apoios dados à economia são insuficientes. Por isso, considerou fundamental reduzir a carga fiscal do país e o que diz ser o "calvário" burocrático para as empresas.

"É urgente que todo o processo de licenciamento seja altamente desburocratizado para evitar este calvário de licenças altamente moroso e pouco ágil, que dissuade a captação de investimento em Portugal", defendeu o presidente do CDS, apelando à aplicação de estímulos "diretos e indiretos" à economia.

O CDS-PP quer que o Governo aplique "a medida do IRC em caixa" e que reduza o IRC para 19%, eliminando também "todos os pagamentos por conta" e criando uma conta-corrente que permita ao Estado dar à economia o dinheiro que "está a dever".

"Tem de ser um bom pagador, como é um ótimo cobrador, e tem de pagar a tempo e horas aquilo que deve para não dificultar ainda mais a vida dos nossos empresários", argumentou Rodrigues dos Santos.

Questionado sobre o primeiro dia de desconfinamento do país, o líder do CDS insiste que esse processo não vai funcionar se não for acompanhado por uma campanha de testes em massa.