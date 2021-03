CDS-PP antecipa que decreto do estado de emergência vai ser "rigorosamente igual ao último"

© LUSA

O presidente do CDS-PP afirmou esta quarta-feira que o Governo não deu "indicadores concretos" sobre o plano de desconfinamento e antecipou que o decreto do estado de emergência "vai ser rigorosamente igual ao último".

"O Governo não nos deu indicadores concretos quanto ao plano de desconfinamento que está a preparar", disse Francisco Rodrigues dos Santos, depois de questionado pelos jornalistas sobre a reunião que teve com o primeiro-ministro na terça-feira.

O presidente do CDS-PP falava na sede do partido, em Lisboa, no final de mais uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a renovação do estado de emergência devido à pandemia de covid-19, que decorreu por videoconferência.

Sobre o novo decreto que o Presidente da República deverá enviar esta quarta-feira ao parlamento, o presidente do CDS-PP afirmou que "vai ser rigorosamente igual ao último".

"O que vai variar nesta altura é precisamente, como em todos os outros, a execução desse mesmo decreto que é feita em Conselho de Ministros", acrescentou, referindo que a "novidade" é o plano de desconfinamento.

O líder centrista disse ainda que, apesar de ser "previsível que estas regras que serão adotadas neste decreto pelo Governo só prevejam os próximos 15 dias", espera ser possível com o plano de desconfinamento "ver para além da duração dos estados de emergência" e identificar "alguns indícios daquilo que se seguirá nos 15 dias seguintes, onde serão decretados novos estados de emergência".

Francisco Rodrigues dos Santos adiantou igualmente que o CDS-PP vai voltar a votar favoravelmente, no parlamento, a renovação do estado de emergência.

