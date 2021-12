CDS prepara-se para aprovar listas de candidatos às legislativas. Conheça os nomes

© Octavio Passos/Global Imagens

O CDS vai aprovar esta quarta-feira, em Conselho Nacional, as listas de candidatos às legislativas de 30 de janeiro, depois da reunião da Comissão Política Nacional, que acontece ao final desta tarde, com o mesmo objetivo.

Embora a totalidade dos nomes dos candidatos ainda não seja conhecida, a TSF sabe que as escolhas de Francisco Rodrigues dos Santos - que deve liderar a lista por Lisboa - recaíram sobre inúmeros representantes associativos, vários independentes, e um antigo deputado.

José Paulo Areia de Carvalho, antigo parlamentar centrista entre 2005 e 2008 - passou a não inscrito no último ano da legislatura -, é o candidato do CDS pelo círculo de Braga. É advogado e atual vereador do partido na câmara municipal de Espinho.

Outro advogado e atual vice-presidente do partido, Pedro Melo, lidera a lista por Santarém.

Em Coimbra, Jorge Almeida Fernandes, professor no Instituto Politécnico da cidade, é o nome indicado pelo líder centrista.

Em Évora, a escolha recaiu sobre a reitora da universidade daquele distrito. A TSF sabe que a independente Ana Costa Freitas aceitou o convite da direção de Francisco Rodrigues dos Santos para ser o rosto do partido nas próximas eleições.

Em Beja, o cabeça de lista será Francisco Palma. É empresário agrícola e atual presidente da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo.

José Pedro Caçorino vai liderar a lista de Faro.

Em Portalegre, Bruno Batista é o candidato do partido pelo distrito.​​​​​​

Mais a norte, Vítor Pimentel, presidente da Associação Empresarial do Alto Tâmega, será o cabeça de lista por Vila Real.

Joana Mendes, filha do antigo presidente da câmara de Ponte de Lima, Vítor Mendes, é a candidata por Viana do Castelo.

A escolha no distrito da Guarda é outro empresário: João Mário Amaral, que preside à Associação de Artesãos da Serra da Estrela.

O advogado António Lemos Mendonça é o candidato por Bragança.

No distrito de Viseu, o escolhido é o jurista Manuel Marques, que lidera a Associação de Ovinos da Serra da Estrela.

Castelo Branco verá a lista encabeçada por uma mulher independente: Maria Inês Amaral, representante da World Youth Alliance em Portugal.

Pelo círculo da Europa, a candidata é Francisca Sampaio, mestre da Universidade Católica, que trabalha em Bruxelas e está ligada à NATO desde 2019.

O gestor Rahim Ahmad, antigo membro do Conselho Diretivo do Sporting, é candidato do CDS pelo círculo Fora da Europa.

O líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, deve liderar a lista do círculo de Lisboa.

Manuel Monteiro recusou

Apesar de se ter mostrado disponível para apoiar o partido, o antigo líder centrista Manuel Monteiro recusou o convite de Francisco Rodrigues dos Santos para ser deputado.