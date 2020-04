© António Pedro Santos/Lusa

Por Lusa 02 Abril, 2020 • 12:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo parlamentar do CDS-PP entregou esta quinta-feira um pedido para ouvir no parlamento o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, antes da decisão do Governo sobre o terceiro período do ano letivo.

Apontando que uma das medidas tomadas em meados de março para tentar travar a propagação da pandemia de Covid-19 foi o encerramento das escolas, o CDS nota que a medida foi tomada "contrariando a recomendação técnica do Conselho Nacional de Saúde Pública".

Na próxima semana, o Governo tomará uma decisão sobre como decorrerá o terceiro período escolar, pelo que os democratas-cristãos requereram hoje a audição, "com caráter de urgência, antes do dia 09 de abril, por meio de videoconferência, ao senhor ministro da Educação, a fim de prestar todos os esclarecimentos sobre o assunto" na comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto.

Os deputados democratas-cristãos entendem "ser relevante" que Tiago Brandão Rodrigues "preste esclarecimentos, no parlamento, quanto aos cenários equacionados sobre o desenvolvimento do 3.º período, as formas de mitigar as inevitáveis disparidades, e a conclusão do ano , em particular, no que respeita à realização das diferentes provas nacionais".

"Entretanto, o Governo deu parecer favorável à renovação do estado de emergência decretado pelo senhor Presidente da República, que, portanto, deverá ser prolongado, pelo menos, por mais 15 dias, até 17 de abril de 2020, três dias depois da data definida no calendário letivo para o reinício do 3.º período", indicam os deputados.

O CDS salienta igualmente que "esta é uma situação que afeta muitos milhares de alunos, de forma diferente consoante vários fatores, e tem fortes implicações nas suas famílias".

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que na próxima quarta-feira receberá delegações dos partidos com representação parlamentar, na véspera de tomar uma decisão sobre a forma como vai decorrer o terceiro período do ano letivo.

"No dia 08, na quarta-feira, eu próprio procederei à audição dos diferentes partidos representados na Assembleia da República, de forma a que no dia seguinte, tal como prometemos às famílias portuguesas, aos nossos estudantes e a todas as comunidades educativas, possamos dar uma resposta sobre como vai continuar este ano letivo", afirmou o líder do executivo, no parlamento.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).