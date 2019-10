CDS transforma comício no Porto em homenagem a Freitas do Amaral

© Nuno Fox/Lusa

Por Lusa 03 Outubro, 2019 • 17:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O CDS vai transformar o jantar-comício de encerramento de campanha para as legislativas de domingo, hoje no Porto, numa homenagem "em memória" de Diogo Freitas do Amaral, fundador do partido que morreu aos 78 anos.

Pub Pub

O anúncio foi feito por Assunção Cristas, presidente do CDS, após uma ação de campanha em Viana do Castelo, precisando que o partido vai reprogramar as ações, tendo em conta os calendários das cerimónias fúnebres do ex-líder dos centristas.

Pub Pub

"O jantar que estava previsto para o Porto terá uma configuração bastante distinta, não será um jantar em género de comício e de festa, mas será para evocar a memoria do professor Diogo Freitas do Amaral", afirmou, depois de uma reunião no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, onde não teve tunas académicas e se fez um minuto de silêncio na sessão com professores e alunos.

Cristas disse não ter tido ainda tempo "para parar" e poder ver quando se realizam o velório e o funeral do antigo vice-primeiro-ministro da AD, com Sá Carneiro, pelo PSD, e Amaro da Costa, pelo CDS, e, assim, ajustar a campanha.