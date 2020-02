CDS abstém-se na baixa do IVA na energia e nas contrapartidas

Cecília Meireles © Lusa

Depois do PCP, também o CDS faz saber que se vai abster na proposta do PSD para baixar o IVA na luz de 23% para 6% para o consumo doméstico no Orçamento do Estado de 2020.

Fonte da direção da bancada centrista adiantou aos jornalistas que esta abstenção vai ocorrer na votação da proposta de descida do IVA e também na proposta de contrapartidas com que o PSD pretende compensar a perda de verbas.

Os cinco votos do CDS juntam-se assim aos dez da bancada do PCP e aos dois do PEV todos no sentido da abstenção que implicaria que os 112 deputados do PS (108) e do PAN (4) seriam suficientes para ultrapassar os 100 votos a favor das contrapartidas (PSD, BE, Chega e Iniciativa Liberal).