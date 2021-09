CDU destaca reforço em Lisboa e Porto e aguarda por Almada

A dirigente comunista Margarida Botelho © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A dirigente comunista Margarida Botelho considerou este domingo que as projeções em Lisboa e no Porto são positivas e apontam para a consolidação e reforço da CDU nestas autarquias, mas disse que ainda é cedo para falar sobre Almada.

"As projeções que se conhecem, nomeadamente, de Lisboa e do Porto, são de sentido positivo, de consolidação, de reforço da CDU. A de Almada teremos ainda de ver, porque o intervalo é relativamente grande", defendeu a membro do Comité Central do PCP, depois de conhecidas as primeiras projeções das eleições autárquicas, no SANA Metropolitan Hotel, em Lisboa, local escolhido pela coligação para acompanhar a noite eleitoral, a poucos metros de distância da sede do PCP, na Rua Soeiro Pereira Gomes.

Margarida Botelho acrescentou que este sentido "de reforço também corresponde àquilo" que a coligação percecionou durante a campanha eleitoral.

De acordo com as projeções das televisões, o terceiro lugar em Lisboa é apontado à candidatura da CDU, encabeçada por João Ferreira, com uma votação entre 10% e 13% (um a dois mandatos). Já no Porto, a candidatura da CDU, liderada por Ilda Figueiredo, terá entre 6,5 e 10,5% (um mandato).

A abstenção nas eleições autárquicas deste domingo situou-se entre 45% e 50%, de acordo com projeções divulgadas pela RTP e pela SIC.

Nas últimas eleições autárquicas, realizadas em 01 de outubro de 2017, a abstenção foi de 45,03% - a segunda percentagem mais alta em eleições locais. O recorde foi atingido nas autárquicas de 2013, nas quais se registou uma abstenção de 47,40%.

A Coligação Democrática Unitária (CDU) - composta pelo Partido Comunista Português (PCP), pelo Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) e pela associação Intervenção Democrática (ID) - concorreu a 305 câmaras nas eleições autárquicas deste domingo.

