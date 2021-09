CDU melhor onde ensino secundário supera média nacional

Jerónimo de Sousa © LUSA

A CDU obteve melhores resultados nas eleições autárquicas de domingo em concelhos onde a percentagem da população com mais de 15 anos e pelo menos o ensino secundário é superior à média nacional.

No portal de dados estatísticos EyeData, disponível em www.lusa.pt, verifica-se que, quanto à educação, a maior diferença está na percentagem de população com mais de 15 anos com pelo menos o ensino secundário, que é de 33,80% nos concelhos onde a CDU obteve melhor resultado, ao passo que a média nacional está nos 30,53%.

Neste portal, os resultados eleitorais de cada partido por concelho (no qual concorreu isolado ou em coligação) são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos em que cada partido obteve os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio.

Depois, é possível cruzar esses resultados com um vasto conjunto de variáveis económicas e sociais que permitem caracterizar, em termos médios, como são os concelhos onde as forças registaram os resultados mais e menos elevados.

Verifica-se ainda uma variação de 12,62% quanto aos estabelecimentos de ensino básico por 10 mil habitantes, cuja média nacional é de 6,59 estabelecimentos, e nos concelhos onde a CDU obteve melhores resultados, esse número desce para 6,16.

Numa altura em que os resultados de 98% das freguesias estão apurados, eis outras características socioeconómicas dos concelhos em que a CDU obteve melhores resultados:

Ambiente

No tercil de concelhos em que a CDU obteve melhores resultados, a percentagem de alojamentos servidos por drenagem de águas residuais é superior (91,20%) à média nacional (85,30%).

No entanto, quanto à superfície das áreas protegidas a tendência inverte-se, com 7,15% nos concelhos em que a CDU obteve melhores resultados face aos 9,91% de média nacional, uma variação de 27,83%.

Demografia

No terço de concelhos onde a CDU obteve melhores resultados, o saldo populacional natural por 10 mil habitantes é de -25,77, ao passo que na média do país o valor é mais baixo, de -37,80, uma variação de 16,53%.

A segunda maior variação face à média nacional em termos demográficos diz respeito à percentagem de núcleos familiares monoparentais, que é de 16,11% nos concelhos onde a CDU esteve melhor, e de 15,08% na média nacional.

Economia

Na economia a maior variação (18,12%) está na percentagem de trabalhadores por conta própria como isolados, que é de 6,02% nos concelhos onde a CDU esteve melhor e de 6,62% na média nacional.

Há também uma variação de 13,30% no valor mediano das rendas por metro quadrado de alojamentos familiares, que é 6,47 euros nos concelhos onde a CDU obteve melhores resultados e 5,70 euros na média nacional.

Saúde

Quanto ao número de centros de saúde por cem mil habitantes, verifica-se uma variação de 46,01% entre os concelhos em que a CDU obteve melhor resultado (8,56 centros) e a média nacional (15,31 centros).

Sociedade

Além da já mencionada diferença nos centros de saúde, as maiores variações dizem respeito à superfície ardida (0,34% nos melhores concelhos CDU e 0,75% a nível nacional) e à percentagem de população em lugares com menos de 2.000 habitantes (29,57% nos melhores concelhos CDU e 43,89% a nível nacional).

Verificam-se também variações significativas quanto aos hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros por cem habitantes, que são 232,28 no tercil de concelhos onde a CDU obteve melhores resultados e 307,33 a nível nacional.