CDU quer mais regionalização. Descentralização é "transferência de encargos para autarquias"

A CDU quer deixar desafios ao Governo, numa altura em que se preparam as eleições autárquicas

Os partidos que compõem a CDU vão fazer, esta tarde, uma declaração pública sobre as eleições autárquicas. A deputada Paula Santos explica que a posição, que encerra um desafio ao Governo, passa por dois eixos: a necessidade de avançar com a regionalização, e voltar atrás com uma reforma da governação PSD/CDS.

"Um Governo que diz, mais uma vez, que defende a descentralização... Ora aqui estão dois bons exemplos em que podemos começar por descentralizar", começa por apontar a representante da CDU, que considera importante repor as freguesias, "os órgãos de poder mais próximos da população".

Ouça as declarações de Paula Santos 00:00 00:00

Na perspetiva da deputada, o processo a que o Governo chamou "descentralização de competências" não passa de uma "transferência de encargos para as autarquias", e demonstra "a necessidade de o nosso país avançar para um nível de poder regional que ainda hoje não temos".

"Fala-se, muitas vezes, da necessidade da valorização dos territórios, da coesão territorial, da valorização do interior. Estes são exemplos bem concretos que permitem um desenvolvimento mais equilibrado e contribuir para a coesão territorial", defende.