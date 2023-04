"Ocupa! Celebrar o quê? Não há planeta B." Jovens baixam as calças à frente de Costa no aniversário do PS

© Miguel A. Lopes/Lusa

O arranque das comemorações do aniversário do PS decorria com normalidade quando, na sede do partido, quatro manifestantes pela ação climática interromperam as celebrações, baixaram as calças e mostraram a palavra "ocupa!" nas nádegas.

Ao mesmo tempo, os manifestantes gritavam palavras de ordem: "Celebrar o quê? Não há planeta B".

Na primeira fila, António Costa, Carlos César e João Torres foram surpreendidos pelo momento, logo depois do coordenador das comemorações dos 50 anos do PS, José Manuel dos Santos, ter concluído o seu discurso.

Os manifestantes foram rapidamente expulsos da sala e foram identificados pelas autoridades no exterior da sede socialista. Além dos quatro protagonistas, foi ainda identificado um quinto elemento que estava a gravar o protesto.

No Largo do Rato, os socialistas reagiram com naturalidade e lembraram que "a liberdade de expressão também se deve ao PS".