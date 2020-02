"Cenas patéticas." Rio usou IVA da energia como "instrumento de campanha"

O primeiro-ministro António Costa com o ministro das Finanças, Mário Centeno © Miguel A. Lopes/EPA

Por Inês André Figueiredo 06 Fevereiro, 2020 • 15:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Costa, à saída da votação que aprovou o Orçamento do Estado para 2020, admitiu ter ficado "muito surpreendido" com o PSD em relação à proposta da redução do IVA na eletricidade e acusou Rui Rio de ter usado o tema como um "instrumento de campanha". No mesmo sentido, o chefe do Executivo referiu-se ainda às posições dos sociais-democratas como "cenas patéticas", em que o PSD teve "avanços e recuos irresponsáveis".

"É manifesto que o doutor Rui Rio foi utilizando as sucessivas etapas deste debate orçamental como um instrumento da sua campanha eleitoral. Já tinha sido assim no debate na generalidade e culminou nestas cenas patéticas a que assistimos nos últimos dias de avanços e recuos absolutamente irresponsáveis em matéria de IVA da eletricidade", explicou Costa.

O primeiro-ministro vai mais longe e acredita que Rio tomou esta postura "seguramente para poder tentar exibi-la como uma grande atuação política no congresso deste fim de semana" do PSD, que decorre este fim de semana em Viana do Castelo.

"Agora, com toda a franqueza, quem quer fazer política tem de estar na política com responsabilidade. Não podemos estar a fazer política para a bancada, um Orçamento do Estado não é propriamente um outdoor, onde se afixam promessas eleitorais, devendo ser antes um instrumento de responsabilidade", justificou o primeiro-ministro.

António Costa assegura ainda que este "Orçamento não dá um passo maior do que a perna" e explica que a Europa não olharia com bons olhos para esta medida. "Assim sem mais nem menos deitávamos pela janela fora metade daquilo que nos estão a pedir para sete anos", recordou, questionando-se sobre o que pensariam os países da União Europeia.