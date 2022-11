Centeno avisa Governo sobre PRR: "Podíamos estar a ir mais rápido"

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal © Manuel de Almeida/Lusa

Por Francisco Nascimento 21 Novembro, 2022 • 18:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar de António Costa garantir que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) está a ser cumprido na totalidade, Mário Centeno admite que Portugal podia executar os fundos europeus "mais rápido".

O governador do Banco de Portugal admite que o investimento no país é sua maior preocupação. Ainda assim, garante que o crescimento pode superar as expectativas do Governo, ou seja, ficando acima de 1,3%.

Num evento da CNN Portugal, Mário Centeno foi questionado sobre o cumprimento das metas do PRR, com o Governo a defender-se das críticas da oposição, mas o governador, "apesar do otimismo", salienta que "podíamos estar a ir mais rápido".

Ouça a reportagem. 00:00 00:00

"De todas a preocupações que tenho, o investimento é a maior delas todas. A economia portuguesa tem condições para crescer acima de 1,3%, se e quando o investimento conseguir ultrapassar a situação bastante reduzida", explica.

Mário Centeno acrescenta que o investimento "de hoje" vai projetar o crescimento dos próximos anos.

No fim de semana, António Costa garantiu que Portugal está a executar o PRR "a par e passo", e a Comissão Europeia deverá validar, em breve, o pagamento da segunda tranche.

"O PRR está a ser executado a par e passo de acordo com o calendário contratado com a Comissão Europeia, foi por isso que recebemos a primeira tranche, porque cumprimos todas as metas e marcos com que nos tínhamos comprometido para o efeito", disse.