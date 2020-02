Centeno de Rio promovido à direção do PSD

Joaquim Sarmento foi promovido à direção do partido © José Sena Goulão/Lusa

Para vice-presidentes do partido, Rui Rio escolheu o deputado André Coelho Lima e a também deputada e antiga autarca de Rio Maior, Isaura Morais, que se juntam à equipa já formada por David Justino, Isabel Meireles, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro.

O secretário-geral do partido vai continuar a ser José Silvano. António Carvalho Martins, António Maló de Abreu, António Topa, Fátima Ramos, Joaquim Sarmento, Luís Maurício, Manuel Teixeira, Paula Calado, Paula Cardoso e Ricardo Morgado são os nomes escolhidos para vogais da nova direção de Rui Rio.



Joaquim Sarmento, responsável pelo programa económico social-democrata, e que Rui Rio intitulou de Mário Centeno do PSD, foi promovido à direção do partido.

Sem surpresas, Paulo Rangel é o número um da lista ao Conselho Nacional, seguido de Arlindo Cunha e António Proa. Paulo Ramalho e Vítor Martins figuram em quarto e quinto lugar.

Paulo Mota Pinto vai continuar presidente da Mesa do Congresso, tendo como vices José Manuel Bolieiro e Isabel Cruz. Para secretários, o presidente social-democrata escolheu Eduardo Teixeira, Álvaro Madureira, Isabel Matos e Nelson Fernandes.

Como a TSF tinha noticiado, o antigo líder da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, foi convidado para presidir ao Conselho de Jurisdição Nacional, sucedendo a Nunes Liberato. Pedro Roseta, Paula Reis, João Dias Coelho e Nuno Correia são os restantes elementos da equipa. A Comissão Nacional de Auditoria Financeira do partido fica nas mãos de Fernando Sebastião, Rui Morais e Ester Amorim.