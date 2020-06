Centeno fala sobre recandidatura à liderança do Eurogrupo na 5.ª feira

O ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno intervêm durante o debate parlamentar sobre o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, na Assembleia da República, em Lisboa, 14 de maio de 2020. MANUEL DE ALMEIDA / LUSA © LUSA

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, anuncia na próxima quinta-feira se é ou não candidato a novo mandato à frente do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro, confirmou esta segunda-feira à Lusa o seu porta-voz.



O anúncio será feito na reunião do Eurogrupo agendada para 11 de junho, que será uma vez mais celebrada por videoconferência, com o ministro das Finanças português a informar os seus homólogos se é candidato a novo mandato de dois anos e meio ou se está fora da 'corrida', indicou o seu porta-voz.



A cerca de um mês do final do mandato -- 13 de julho -, Centeno irá então finalmente pôr fim ao 'tabu' em torno de uma eventual recandidatura, num anúncio que é aguardado com muita expectativa em Portugal, mas também na Europa, já que outros potenciais candidatos ao cargo têm estado à espera da decisão do ministro português para decidirem se avançam ou não com candidaturas à presidência do Eurogrupo, ocupada pelo ministro das Finanças português desde janeiro de 2018.



Há um mês, o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung adiantava que Centeno decidiu não candidatar-se a um segundo mandato como líder do Eurogrupo, mas o ministro das Finanças tem-se escusado a revelar qual a sua decisão, que comunicará então na quinta-feira à tarde na reunião dos ministros das Finanças da zona euro, a penúltima antes da eleição, que deverá celebrar-se na reunião de julho.



Eleito em dezembro de 2017, Mário Centeno sucedeu ao holandês Jeroen Dijsselbloem na presidência do Eurogrupo em janeiro de 2018, para um mandato de dois anos e meio, que expira assim em julho próximo.