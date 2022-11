Centeno ficou "desapontado" com Carlos Costa e garante que "nunca pressionou ninguém"

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Ao contrário do que está escrito no livro "O Governador", sobre o mandato de Carlos Costa à frente do Banco de Portugal, Mário Centeno garante que "não é verdade" que o Governo socialista tenha "agido nas costas" do regulador no caso Banif. O antigo ministro das Finanças admite ainda que ficou "desapontado" com o que leu.

Mário Centeno "não leu" as quase 400 páginas do livro, mas apenas onde constava a palavra "Centeno", o que foi suficiente para "encontrar coisas" que o deixaram desapontado.

"Tinha outra ideia de como se consegue tratar a verdade", atira, numa entrevista à CNN Portugal, durante um evento da estação televisiva.

No livro, Carlos Costa acusa o Governo socialista, principalmente o primeiro-ministro, de o tentarem pressionar para que Isabel dos Santos não fosse afastada do Banco BIC, mas revela também que o Governo, alegadamente, tratou da resolução do Banif "nas costas" do Banco de Portugal.

Questionado sobre a veracidade da afirmação de Carlos Costa, o ministro das Finanças que tratou da resolução responde em poucas palavras: "Isso não é verdade".

Enquanto governador ou mesmo em funções governativas, Mário Centeno "nunca se sentiu pressionado" por outros elementos, "para fazer nada do que são as suas obrigações", não esclarecendo quais as funções a que se refere.

Também sobre a alegada pressão a Carlos Costa, como afirma o antigo governador no livro, Centeno garante que "nunca pressionou ninguém".

Ao contrário de Mário Centeno, o atual ministro das Finanças, Fernando Medina, garante que "não leu o livro, nem vai ler", mas admite que na obra "há um conjunto de equívocos".