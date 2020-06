"Centeno não reúne condições políticas para ser nomeado governador do BdP"

Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda © Manuel de Almeida/Lusa

Por Cátia Carmo 15 Junho, 2020 • 17:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bloco de Esquerda defende que Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, não pode ser escolhido para o cargo de governador do Banco de Portugal por não reunir condições políticas.

"O BE entende que Mário Centeno não reúne condições políticas para ser nomeado governador do Banco de Portugal e o primeiro-ministro não deverá nomeá-lo se a sua proposta não obtiver um apoio maioritário no Parlamento. Para o Bloco, esta deveria ser uma regra legal, tornando-se uma escolha imperativa neste contexto", explicou, esta segunda-feira à tarde, Mariana Mortágua, numa declaração do partido sobre o Banco de Portugal.

A deputada sublinhou que o Bloco de Esquerda sempre defendeu regras diferentes, tanto para a nomeação como para a destituição dos membros da administração do Banco de Portugal e, em particular, do governador.

"São essas posições que defenderemos neste processo de especialidade. É esse conflito de interesses que continuamos a querer impedir, do ponto de vista legal", afirmou a deputada do BE.

Quanto às declarações do presidente do Novo Banco, António Ramalho, que admitiu que a instituição vai precisar de mais capital do que o previsto para este ano, o Bloco de Esquerda reforçou a posição que tem vindo a defender.

"O Governo deve conhecer e divulgar os resultados da auditoria às contas do Novo Banco antes de tomar qualquer outra decisão desastrosa no âmbito do processo", acrescentou Mariana Mortágua.