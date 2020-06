Centeno sobre Costa e Silva: "Não falei com ele, nunca na minha vida"

Centeno esclareceu que austeridade significaria aumentar impostos e cortar na despesa, o que o Governo não fará © AFP

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 05 Junho, 2020 • 12:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Finanças admite nunca ter falado com António Costa e Silva, o gestor que o primeiro-ministro convidou para arquitetar o Plano de Recuperação Económica e Social. Em entrevista à Antena 1, Mário Centeno sublinhou ainda que este plano não será responsável por criar um mundo novo.

"O plano de recuperação é um instrumento que permite colmatar brechas no investimento, no rendimento, provocadas por esta crise. Não tenhamos o desejo de, com este plano de recuperação, criar uma economia nova, um mundo novo ou um homem novo; isso não existe."

Questionado sobre se falou com António Costa e Silva na preparação do Plano de Recuperação Económica e Social, o ministro das Finanças foi taxativo: "Não falei com ele, nunca na minha vida." No entanto, essa não é uma preocupação para o ministro das Finanças. "Não estou muito preocupado com isso, devo confessar-lhe. O Governo tomou posse há muito pouco tempo, tem um programa de Governo e todos estamos muito focados."

Em entrevista à Antena 1, Mário Centeno esclareceu que austeridade significaria aumentar impostos e cortar na despesa, o que o Governo não fará.