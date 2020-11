"Chamaram-me caloira." Vânia Ferreira é uma das novas caras eleitas pelo PSD Açores

"A oposição vai ter a necessidade de se marcar muito bem" © António Araújo/Lusa

Vânia Ferreira é uma das novas caras eleitas pelo PSD nos Açores. Trabalhou a vida toda como assistente social e acredita que isso vai ser uma mais-valia no desafio que tem pela frente. Estreia-se na política em tempo de pandemia, mas não teme o desafio.

"Chamaram-me caloira, os meus colegas que já lá estão [no parlamento regional] há alguns anos percebem perfeitamente que eu sou novata e que vou precisar de algum apoio, mas vai ser um desafio diferente", confessa à TSF Vânia Ferreira.

A nova deputada garante que não teme a pressão que possa existir por parte da oposição, bem pelo contrário. Este novo cenário quer precisamente agitar as águas no parlamento regional e alterar o que precisa de quer alterado para o bem dos açorianos.

"A oposição vai ter a necessidade de se marcar muito bem. Passados 24 anos eram pessoas que dominavam as matérias e vão tentar impor-se fazendo-se valer de que todas as decisões que tomaram foram as mais corretas", afirma Vânia Ferreira.

A deputada social-democrata não vê com bons olhos o mediatismo que estas eleições têm gerado no continente e acusa o Partido Socialista de não querer entender os acordos feitos na região e de transmitir "uma não verdade para obterem a razão e as pessoas do seu lado".

Ainda na semana passada, António Costa acusou o PSD de ter ultrapassado a linha vermelha de toda a direta democrática ao celebrar um acordo com a extrema-direita xenófobo. Vânia Ferreira nega que isso tenha acontecido e garante que o Chega não vai dominar a Assembleia.

"A pressão que está a ser feita pelo Governo nacional é sempre em relação ao mesmo [o partido Chega]. O Chega vai propor, tal como o PSD, o PPM, o CDS e tudo vai ser analisado. Eles não vão dominar a Assembleia, não vão dominar ninguém", garante a nova deputada social-democrata nos Açores.