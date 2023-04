Chefe de gabinete de Galamba alertou para "fragilidade" jurídica dos argumentos para demitir CEO da TAP

João Galamba, ministro das Infraestruturas © Ricardo Gonçalves Global Imagens

Por Rui Cid 28 Abril, 2023 • 08:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cinco dias depois da demissão com justa causa da CEO da TAP, a chefe de gabinete de João Galamba alertou para a "fragilidade" jurídica dos argumentos que justificaram esta decisão. O alerta foi feito a vários membros do Governo. De acordo com o Jornal Económico, e com base nos documentos enviados pelo Executivo à comissão parlamentar de inquérito à TAP, em causa está o facto de Christine Ourmières-Widener ter informado que não comunicou a saída da Alexandra Reis ao Ministério das infraestruturas e que apenas informou o titular da pasta, Pedro Nuno Santos, que autorizou a rescisão.

No e-mail enviado a elementos de diversos ministérios, a chefe de gabinete de João Galamba diz que, depois de ter sido informado que Christine Ourmières-Widener queria a saída da gestora, Pedro Nuno Santos autorizou a indemnização de 500 mil euros, sem confirmar a legalidade da decisão.

Ouça aqui as explicações 00:00 00:00

Eugénia Correia nota que um dos argumentos que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças usa para justificar a demissão com justa causa da CEO da TAP é que a saída de Alexandra Reis não teria sido comunicada ao Ministério das Infraestruturas, o que constituiria uma violação dos estatutos da TAP e uma quebra de lealdade para com o acionista Estado.

Ora, a chefe de gabinete alertou para a "fragilidade" deste argumento em tribunal, porque percebeu-se depois que a equipa de Pedro Nuno Santos acompanhou e aprovou a saída de Alexandra Reis.

No e-mail, com data de 11 de março, Eugénia Correia diz que a justificação para o despedimento da CEO da TAP revela não só "fragilidade", mas também "desorientação" do Estado e "joga a favor da defesa dos interessados".

A chefe do gabinete de Galamba sustenta ainda que na fundamentação para despedir a líder da TAP falta demonstrar a gravidade da situação.

A TSF tentou contactar o gabinete do ministro João Galamba, mas sem sucesso.