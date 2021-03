Chega candidata dirigente e sindicalista da PSP na Amadora e presidente de junta em Oeiras

© Maria João Gala/Global Imagens

Os cabeças-de-lista autárquicos do Chega na Amadora e em Oeiras vão ser o presidente do Sindicato do Pessoal Técnico da PSP, José Dias, e o atual presidente da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo, Rui Teixeira.

O vice-presidente da Direção Nacional do partido José Dias, técnico superior na PSP e há quase uma década dirigente sindical, pretende melhorar os aspetos da segurança na Amadora, designadamente a "falta de policiamento", disse o próprio à Agência Lusa.

Fonte partidária adiantou ainda à Lusa que, em Oeiras, o candidato do partido populista à autarquia vai ser o independente Rui Teixeira, ótico de profissão, eleito há quatro anos nas listas do movimento de cidadãos IN-OV (Inovar Oeiras), liderado pelo presidente da Câmara de Oeiras e ex-PSD, Isaltino Morais.

As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).