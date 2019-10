Chega consegue melhores resultados onde CDU superou média nacional em 2015

André Ventura, presidente do Chega © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Lusa 06 Outubro, 2019 • 23:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Chega obteve maior percentagem de votos nas eleições deste domingo, nos concelhos já apurados, onde a CDU alcançou resultados acima da sua média nacional em 2015, segundo o portal estatístico EyeData. Neste portal, os resultados eleitorais de cada partido são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos em que cada partido obteve os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio.

Pub Pub

Depois, no mesmo portal é possível cruzar esses resultados com um vasto conjunto de variáveis económicas e sociais que permitem caracterizar, em termos médios, como são os concelhos onde os partidos tiveram melhores ou piores resultados.

Pub Pub

De acordo com estas variáveis, o terço onde o Chega teve percentagem de votação mais elevada, corresponde aos concelhos onde a CDU obteve 11,91% dos votos nas legislativas de 2015, quando apenas obteve 8,27% a nível nacional.

Nos concelhos com as contas já fechadas este domingo, a maior percentagem obtida pelo Chega foi conseguida em Alvito e Moura (distrito de Beja), com 4,76% e 4,68%, respetivamente. No Alvito, a CDU atingiu os 22,29% (259 votos) em 2015, e 21,58% (213 votos) este domingo, dia em que o Chega chegou aos 47 votos.

Em Moura, em 2015, a CDU obteve 25,05%, correspondentes a 1.548 votos, e em 2019, 20,71%, correspondentes 1.083 votos. Já o Chega obteve 245 votos neste concelho alentejano. Seguem-se Monforte e Elvas (distrito de Portalegre), respetivamente com 4,60% e 4,52% obtidos pelo Chega.

Em 2015, a CDU obteve 15,67% em Monforte (259 votos), ao passo que este domingo atingiu os 15,58% (220 votos), tendo o Chega obtido 65 votos. Já em Elvas, a CDU obteve 6,97% (673 votos) em 2015 e 5,41% (456 votos) hoje, dia em que o Chega atingiu os 4,52% e 381 votos.

O Chega obteve ainda uma votação acima de 4% em Vila do Bispo (4,43%, distrito de Faro) e Mourão (4,17%, distrito de Évora).