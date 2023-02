Chega critica "caricata e bizarra" indicação do PS para presidir à comissão de inquérito da TAP

O presidente do Chega, André Ventura © Rui Mindérico/Lusa

O presidente do Chega criticou esta quinta-feira a "caricata e bizarra" indicação do PS para presidir à comissão de inquérito da TAP, considerando que "esconde as verdadeiras intenções" que "só podem ser a de calar ou neutralizar" o deputado socialista Jorge Seguro Sanches.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, André Ventura criticou a indicação feita hoje pelo PS de que será o deputado Jorge Seguro Sanches a presidir à comissão parlamentar de inquérito sobre TAP proposta pelo BE.

"Jorge Seguro Sanches era secretário de Estado na altura da derrapagem das obras do hospital militar de Belém e se é verdade que foi até o elemento político que aparentemente terá denunciado, questionado e criticado não só a nomeação de Alberto Coelho como a própria derrapagem das obras, esta parece-nos ser uma tentativa por parte do PS de calar este deputado", sustentou.

Para o líder do Chega, "esta indicação do PS é caricata, bizarra e esconde as verdadeiras intenções do PS que só podem ser a de calar ou neutralizar o deputado Jorge Seguro Sanches em matéria daquilo que o parlamento vai investigar para a semana, que é a derrapagem das obras no hospital militar de Belém".

"É bizarro que tenhamos a presidir talvez a uma das mais importantes comissões de inquérito que este parlamento já teve alguém que provavelmente estará no centro de uma outra investigação relacionada com a defesa", acrescentou.

Na opinião de André Ventura, é incompreensível que o PS "continue a alinhar nesta destruição do prestígio das instituições e a alinhar nesta desagregação da credibilidade das instituições".

"O PS quer abandalhar o funcionamento da Assembleia da República e está a conseguir com estas indicações surpreendentes para uma comissão de inquérito", enfatizou.