Chega culpa Câmara de Lisboa se houver incidentes em protestos contra Lula da Silva

O presidente do Chega, André Ventura © Manuel de Almeida/Lusa

Por Rita Carvalho Pereira 24 Abril, 2023 • 14:58

O líder do Chega admite que a existência, em simultâneo, de vários protestos, durante a visita de Lula da Silva à Assembleia da República é um "barril de pólvora". André Ventura atribui responsabilidades à Câmara Municipal de Lisboa por eventuais incidentes que possam a vir a ocorrer, esta terça-feira.

"A manifestação do Chega decorrerá do lado direito da Assembleia e estará uma contramanifestação do lado esquerdo, na Rua de São Bento, que pretende protestar contra a nossa manifestação e apoiar o Presidente Lula. Isto é um barril de pólvora", declarou, esta segunda-feira, André Ventura, numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

O presidente do Chega adianta que, até ao momento, terão sido autorizadas "13 manifestações", a favor e contra a presença do Presidente do Brasil na Assembleia da República, no dia 25 de Abril, esta terça-feira.

"Era completamente desnecessário que a Câmara permitisse [a realização de múltiplos protestos ao mesmo tempo], visto que nós identificámos há mais de um mês que estaríamos neste espaço com uma manifestação", sustenta André Ventura.

"Houve aqui falta de bom senso ou tentativa deliberada de provocar alguma situação e, portanto, é bom que cada um assuma as suas responsabilidades se as coisas não correrem tão bem", atira.

Pela parte do Chega, André Ventura diz querer garantir um protesto sem violência e assegura que está a trabalhar com as autoridades para denunciar casos de incitação.

"Todos os elementos que encontrarmos que possam representar qualquer incitamento à violência contra a Assembleia da República, contra as forças policiais, contra jornalistas ou contra políticos, estamos a passá-lo às autoridades de forma imediata", declara.

O líder do Chega acrescenta que o partido terá também, durante o protesto, "vários voluntários espalhados por vários espaços da manifestação, em permanente gravação, para garantir que qualquer situação menos positiva possa ser depois identificada pelas autoridades e tratada devidamente".

A este protesto, que acontecerá do lado de fora da Assembleia da República, juntar-se-ão, de acordo com Ventura, "centenas de ucranianos", descontentes com a posição do Presidente brasileiro sobre a guerra na Ucrânia. Quanto ao protesto que o Chega vai levar a cabo dentro de portas, no Parlamento, André Ventura não revela que forma deverá tomar.

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, vai ser recebido, esta terça-feira, na Assembleia da República, mas não deverá marcar presença na sessão comemorativa do 25 de Abril, que acontece logo de seguida, e partirá, em vez disso, para Espanha, onde será recebido pelo rei Filipe VI.