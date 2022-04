Chega diz que Governo fez revisão em baixa do crescimento da economia

André Ventura © Mário Cruz/Lusa

O presidente do Chega advogou esta segunda-feira que "vem aí uma certa dose de austeridade" e que o Governo fez uma revisão em baixa do crescimento da economia para este ano, abaixo dos 5% inicialmente previstos.

O Chega foi o segundo partido a reunir-se com o executivo para conhecer as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

No final da reunião, André Ventura revelou que o ministro das Finanças, Fernando Medina, transmitiu que vai haver uma revisão do crescimento da economia portuguesa face ao Programa de Estabilidade.

"O que o Governo admite é uma revisão em baixa dos níveis de crescimento. [O ministro das Finanças] não nos disse qual é que era a variação que é expectável", disse o presidente do Chega.

O antigo ministro das Finanças, João Leão, tinha anunciado no final de março que o Programa de Estabilidade para o período 2022-2026 apontava para um crescimento de 5% em 2022 e de 3,3% no próximo ano.

O deputado do Chega acrescentou que o Governo mantém o défice para 2022 em 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB). Há menos de um mês o executivo tinha feito uma revisão em baixo do défice de 2,8% para 1,9% do PIB.

André Ventura também foi questionado sobre o "regresso encapotado" da austeridade, como referiu momentos antes o líder parlamentar do PSD, Paula Mota Pinto, depois da reunião com o Governo.

"Uma coisa é o que nos foi transmitido lá dentro [durante a reunião] e aí o ministro não nos disse que vinha aí austeridade e que ia haver um aumento de impostos. Outra é a sensação com que ficámos da análise das palavras do ministro. Aí posso dizer que vem aí uma certa dose de austeridade", comentou.