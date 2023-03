Chega diz que medidas do Governo são "tiro de pólvora seca"

© António Cotrim/Lusa (arquivo)

O presidente do Chega considerou esta sexta-feira que o pacote de ajudas anunciado pelo Governo para mitigar o aumento do custo de vida é um "tiro de pólvora seca" e afirmou ter "zero confiança" na eficácia das medidas.

"A confiança que temos na eficácia destas medidas é zero", afirmou André Ventura, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

Numa primeira reação às medidas de apoio hoje anunciadas pelo Governo, o líder do Chega afirmou que "este programa é um tiro de pólvora seca e é um exercício de propaganda".

André Ventura considerou que estes apoios "esquecem em absoluto a classe média e as empresas" e vão "ser muito pouco, um quase nada para os portugueses" face à "crise efetiva de rendimentos".

"O Governo com a receita adicional que teve tinha o dever hoje de dar muito mais aos portugueses", salientou.