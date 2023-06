Chega envia carta a ministro da Saúde com 12 questões sobre JMJ

O líder do Chega, André Ventura © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O grupo parlamentar do Chega enviou uma carta ao ministro da Saúde com um conjunto de 12 questões sobre o plano de saúde para a Jornada Mundial da Juventude. Na carta, a que a TSF teve acesso, o partido liderado por André Ventura deixa várias perguntas a Manuel Pizarro, nomeadamente sobre o número de profissionais que vão estar nos 75 postos fixos de suporte básico de vida anunciados e qual a constituição dessas equipas.

No mesmo documento, o Chega pergunta ao ministro da Saúde sobre como está a ser garantida a disponibilidade de recursos humanos e questiona sobre a estratégia que vai ser adotada de modo a garantir uma remuneração justa e adequada aos profissionais de saúde envolvidos no evento, bem como as limitações no que respeita ao gozo de férias.

A JMJ vai realizar-se entre 01 e 06 de agosto em Lisboa, estando anunciada a deslocação do Papa Francisco ao Santuário de Fátima no dia 05.

Na Diocese de Leiria-Fátima, estão inscritos para a pré-jornada (semana que antecede a JMJ) sete mil jovens estrangeiros. Já jovens desta diocese são 1.500, informou fonte desta entidade.