Chega foi segundo na aldeia que ajudou o GNR Hugo Ernano

© Roberto Dores

Por Roberto Dores 11 Outubro, 2019 • 09:36

São Vicente e Ventosa surpreendeu o panorama político nacional. Quarenta votos garantiram ao Chega o segundo lugar nesta freguesia de Elvas. Atrás do maioritário PS, com 170, mas com mais dez votos que PSD e mais 13 que BE. Por aqui, há quem atribua o fenómeno à ligação que vários filhos da terra têm às forças de segurança, levando a que em 2016 tenham organizado um almoço que permitiu angariar 1700 euros destinados a ajudar o GNR Hugo Ernano nas despesas judiciais, após ter matado a tiro um rapaz durante um assalto.

Ernano foi o candidato do Chega pelo Porto, mas São Vicente fez questão de não o perder de vista. Se bem que o distrito de Portalegre deu mais motivos ao Chega para celebrar.



São Vicente e Ventosa é uma pacata freguesia de Elvas, atravessada pela via que liga a cidade fronteira a Portalegre. O envelhecimento dos que teimam em ficar deixa-se facilmente perceber entre os idosos que ocupam os dias sentados pelos bancos públicos perante a raridade de caras novas.



Quem diria que seria logo aqui que o Chega ia obter a sua melhor classificação no país, com um segundo lugar, apenas atrás do PS. Entre os habitantes generalizou-se a surpresa, mas há quem regresse a setembro de 2016 para relembrar um célebre almoço que juntou donativos no apoio a Hugo Ernano, o GNR que cumpriu pena de prisão por ter matado um jovem de 13 anos, em 2008, durante um assalto.



Hugo Ernano foi cabeça de lista do Chega pelo Porto nestas eleições, admitindo Manuel Anastácio, um dos moradores, que o almoço solidário de há três anos "teve influência no resultado" que o partido alcançou por aqui.



Recorda que o repasto juntou 200 pessoas, tendo sido organizado por colegas de Hugo Ernano. Muitos habitantes de São Vicente limitaram-se a entrar na Casa do Povo apenas para deixar o donativo por falta de espaço à mesa.



Pela aldeia nem todos falam para o microfone da TSF, mas com o gravador desligado não falta quem atribua o resultado do Chega ao jantar, recordando a emoção de Hugo Ernano a agradecer os cerca de 1700 euros que lhe foram doados.



Para Manuel Anastácio, o almoço foi uma forma da população se "solidarizar com as autoridades contra a alegada impunidade de alguns", admitindo que os votos no Chega "não representam radicalismos", mas antes "um sinal sobre a vontade de mudar".



A própria distrital de Portalegre do Chega já analisou o efeito Hugo Ernano no resultado de São Vicente, concluindo a vice-presidente, Maria Manuela Tavares, que a mensagem do partido "passou" na defesa das autoridades, pelo que o caminho está traçado. E não hesita em colocar São Vicente como "a pedra de lançamento" para outros objetivos do partido.



É que além de São Vicente, também o resto do concelho de Elvas abriu espaço ao Chega, com um sexto lugar, traduzido em 4,5 pontos percentuais para 381 votos. Teve menos 75 eleitores que a CDU e mais 219 que o PAN.



Miguel Fernandes, assumido eleitor de direita em Elvas - onde a abstenção superou os 55% - explica que desta vez optou por dar o voto ao Chega, deixando-se convencer pelo programa que, segundo diz, aponta a "um Estado mais consciencioso, mais rigoroso. O nosso país está num caminho que não ajuda a economia", lamenta, garantindo que "houve mais partidos que ganharam o centro eleitoral e que poderão ajudar o país a desenvolver-se."



Alargando a malha ao distrito de Portalegre, voltamos a encontrar o melhor resultado do Chega entre os 20 círculos eleitorais, com 2,74%. Um sexto lugar à frente do PAN, com 1401 votos, e menos 554 que o CDS.



O dirigente Orlando Póvoas recorda que na região reside uma elevada comunidade de etnia cigana e que a população "se revolta ao ver que eles não querem trabalhar e que se refugiam no Rendimento de Inserção Social", refere, ressalvando que o partido "não discrimina a etnia cigana, porque os acolhemos na nossa sociedade. Mas se fazemos os descontos, eles também terão que fazer os descontos e contribuir para a sociedade", insiste.



Rosário Milhinhos, que fez campanha ao lado dos militantes do partido de André Ventura, afina pelo mesmo diapasão. Admite que dedicou horas da sua vida a esta causa para tentar ajudar a alterar uma sociedade que, sublinha, "vive, cada vez mais, à base de subsídios e que depois não tem para o que é necessário".



Dá-se como exemplo: "Eu, como monoparental, se tiver dificuldades económicas, não me ajudam, porque eu trabalho. Se for ao hospital pago do meu bolso, mas se fosse desempregada com subsídio, já tinha direito a transporte, consultas gratuitas para mim e para o meu dependente."