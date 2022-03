Chega "numa luta sem quartel contra PS" e quer superar PSD na legislatura

© Paulo Spranger/Global Imagens

Foram 40 minutos ao ataque de onde saíram novas metas para o futuro: triplicar os eleitos nas autarquias e ultrapassar PSD nas intenções de voto das legislativas. Pelo meio, ataques a quase todos os partidos, mas também a António Costa e a Mariana Mortágua.

Perante uma plateia de autarcas do Chega, em Lisboa, Ventura não se furtou a comentar as desfiliações do partido, sobretudo a da equipa eleita na Moita que foi notícia no fim da semana. No entanto, a tónica é a da desvalorização: "parecia aquelas notícias de cairmos para trás, ficarmos todos a olhar [e a dizer] 'Meu Deus, o chega vai acabar amanhã'". "Mas não, estamos aqui hoje e temos mais gente nesta convenção autárquica do que o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o PAN têm de deputados municipais", ironizou Ventura.

Ainda sobre os eleitos nos municípios, Ventura disse que não se arrependeu da estratégia seguida, mesmo que em alguns casos já tenha perdido a representação, "porque os princípios não se vendem" - e aqui o princípio é o de combater o PS e PCP e não ter eleitos alinhados com os socialistas ou comunistas na aprovação de orçamentos.

Até porque dele só podem esperar oposição, algo que PSD e CDS se "demitiram" de fazer. Por isso, primeira farpa até foi para Rui Rio e para "a colaboração" com o governo durante a pandemia. "Poderão esperar lealdade, nunca esperarão colaboração", alertou Ventura completando que o Chega está "numa luta sem quartel até o PS deixar o governo em Portugal".

Utilizando mesmo a palavra "guerra", Ventura traçou a meta de superar o PSD nas intenções de voto das próximas legislativas. "O nosso principal objetivo, o nosso desejo, a força e tudo o que temos que pôr nela, é chegar ao próximo ato eleitoral legislativo, seja ele qual for, e os portugueses saberem que há apenas duas únicas opções para governar Portugal: o PS ou o Chega. Este tem que ser o nosso caminho, o nosso objetivo infalível e o nosso objetivo indestrutível!", disse, arrancando aplausos da plateia.

Mas esta não foi a única meta traçada. Ao nível autárquico, a "aposta não vai ser a duplicar, vai ser a triplicar" para ganhar "o triplo dos vereadores e deputados municipais em Portugal". Afinal, acredita Ventura que é o poder autárquico que vai servir de "base" para que o Chega possa vir a governar o país.

Costa "não é sério", Mortágua "vai ser saco de pancada"

Além de ataques a partidos, Ventura ainda pessoalizou algumas das farpas. Se de Rui Rio até se pode considerar que foi brando, o mesmo não se pode dizer do primeiro-ministro ou da deputada Mariana Mortágua.

No caso do chefe de governo, o líder do Chega começou por realçar que "este PS, que agora diz que vai governar ao centro, é o mesmo PS que governou com a extrema-esquerda nos últimos sete anos".

"É o mesmo primeiro-ministro que disse que queria uma maioria absoluta, que depois disse que estava disposto a negociar com todos menos com o Chega e que, no fim, já fazia acordos com todos menos com o Chega", realçou Ventura que antes já tinha dito que Costa tinha ostracizado o Chega ao não reunir com ele depois das eleições.

"É o mesmo homem que vai governar Portugal durante os próximos quatro anos e este homem não mudou, não se tornou num moderado nos últimos anos ou meses, não se tornou num homem sério nos últimos dias. António Costa não é um homem sério, António Costa não é um bom primeiro-ministro e António Costa vai levar-nos à pobreza e à destruição do nosso tecido económico em Portugal", acusou Ventura.

Já sobre a deputada do Bloco de Esquerda, Ventura dá voz àquilo que já tinha publicado no Twitter horas antes. A propósito do facto de Mariana Mortágua estar em regime de exclusividade no parlamento mas ter recebido por comentário político na SIC, o presidente do Chega comparou-a a Ricardo Salgado ou a Joe Berardo, "porque os três se apropriaram de dinheiro público violando as regras que a lei impunha".

Considerando que a deputada "só tem um caminho e que é ir embora", Ventura sublinhou que "na vida temos de ter consequências daquilo que fazemos". Em seguida, arrancou mais aplausos dos seus autarcas ao considerar que lhe é "indiferente que Mariana Mortágua perca ou não o seu lugar deputada" porque "até vai dar jeito porque vai ser o maior saco de pancada desta legislatura". "Vocês nem imaginam a vontade que eu tenho do primeiro plenário", disse, entre risos e aplausos dos presentes.

Feitas as críticas, a certeza de Ventura, nesta altura, é só uma: "abrandar e moderar são coisas que este partido não pode fazer". A promessa está feita numa altura em que a legislatura ainda nem começou.