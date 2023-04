Chega pede "audição urgente" no parlamento sobre mulher de Galamba

O presidente do Chega, André Ventura © António Cotrim/Lusa (arquivo)

O Chega requereu esta quarta-feira a audição dos ministros das Finanças e da Presidência, na sequência de ter sido noticiado que a mulher do ministro João Galamba coordena um departamento no Ministério das Finanças sem nomeação em Diário da República.

O partido divulgou esta quarta-feira um requerimento (datado de terça-feira), dirigido à comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, no qual pede a "audição urgente" dos ministros Fernando Medina e Mariana Vieira da Silva.

"Mesmo não havendo lugar a nomeação, é importante conhecer quais foram os fundamentos para a celebração de acordo de cedência de interesse público com a Dr.ª Laura Abreu Cravo, e não com outra pessoa com vínculo à administração pública que pudesse ser nomeada para aquelas funções, quem lhe atribuiu funções de coordenação e em que termos e porque não recorreu o Governo à nomeação em substituição, como sucede em várias outras situações", sustenta o Chega.

O partido refere também que, "mesmo que não fosse obrigatório proceder a publicação no Diário da República, por não carecer de nomeação, seria sempre necessário o prévio parecer favorável dos membros do Governo responsáveis pelas Finanças e Administração Pública".

Em causa está a notícia avançada pela TVI na segunda-feira de que Laura Abreu Cravo, mulher do atual ministro das Infraestruturas, João Galamba, coordena há um ano o Departamento de Serviços Financeiros no Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina, embora a nomeação nunca tenha sido publicada em Diário da República.

O assunto foi levantado na terça-feira por deputados do Chega e do PSD durante uma audição do ministro das Finanças no parlamento.

Medina indicou que Laura Cravo não foi nomeada em Diário da República porque está a exercer funções no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças ao abrigo da mobilidade pública, já que é quadro da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), não tendo sido nomeada pelo Governo.

Em resposta à TVI, o Ministério das Finanças tinha referido que Laura Abreu Cravo é funcionária de origem da CMVM e está no GPEARI ao abrigo de um Acordo de Cedência de Interesse Público.