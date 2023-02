Chega pede dia de debate no Parlamento sobre abusos sexuais

O presidente do Chega, André Ventura © António Pedro Santos/Lusa

Por Rita Carvalho Pereira 14 Fevereiro, 2023 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Chega pediu ao presidente da Assembleia da República para reservar o dia 8 de março para um debate, no Parlamento, sobre o tema dos abusos sexuais, dentro e fora da Igreja Católica.

André Ventura defende que é urgente resolver a questão do aumento do prazo de prescrição destes crimes - sublinhando que existe um consenso entre os partidos para alargar o prazo para os 30 anos, como foi proposto pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja.

O presidente do Chega espera que possa ser aprovada, "dia 8 [de março], uma iniciativa legislativa, seja de que partido for, a aumentar os prazos de prescrição para estes crimes", mas também que seja discutida a necessidade de investigar mais alguma situação, "a par dos casos com a Igreja".

"O Parlamento tem de decidir se vale a pena abrir uma comissão de inquérito sobre isto, sobre alguns dos casos de abusos sexuais, ou se devemos simplesmente mudar a lei. Em todo o caso, penso que é importante o Parlamento pronunciar-se", defendeu o líder do Chega, esta terça-feira, em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República.

André Ventura propõe, por isso, a Augusto Santos Silva que aceite a realização de um debate "com a presença do Governo, com a presença de todos os partidos", e "com toda a ordem do dia" marcada por este tema.