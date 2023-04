Chega pode filmar manifestantes? "Não podem substituir as autoridades"

O presidente e deputado do Chega, André Ventura © António Pedro Santos/Lusa

Por Miguel Laia, Rui Tukayana e Cátia Carmo 24 Abril, 2023 • 21:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Nacional de Proteção de Dados lembra que há uma proibição de realizar videovigilância na via pública e que, em determinadas situações, a polícia e as forças de segurança só podem fazer videovigilância na via pública se tiverem uma autorização especial. Numa resposta escrita à TSF, a Comissão afirma que colocar pessoas a filmar manifestantes, tal como o Chega pretende fazer, "é ilegal".

A intenção de André Ventura foi anunciada ao início da tarde desta segunda-feira depois de o líder do Chega ter contestado o facto de a Câmara de Lisboa ter autorizado a manifestação do partido, na terça-feira, contra Lula da Silva, e ter também dado luz verde a um outro protesto agendado para junto do Parlamento.

"Da nossa parte, todos os elementos que encontrarmos que possam representar qualquer incitamento contra a violência, contra a Assembleia da República, forças policiais, jornalistas ou políticos passaremos às autoridades de forma imediata. Vamos também ter vários voluntários espalhados por vários espaços da manifestação em permanente gravação para garantir que qualquer situação menos positiva possa ser depois identificada pelas autoridades e tratada devidamente", afirmou André Ventura, que responsabiliza, desde já, a Câmara de Lisboa se algo correr mal.

Ouça as declarações do líder do Chega 00:00 00:00

A TSF contactou com insistência a autarquia da capital para perceber porque autorizou várias manifestações ao mesmo tempo, quase no mesmo local, mas apesar da insistência não foi possível obter resposta até ao final da tarde desta segunda-feira.

O facto de André Ventura afirmar que vai ter voluntários a filmar em permanência os manifestantes, para depois entregar as imagens às autoridades se houver violência, levanta várias questões. O presidente do Observatório de Segurança Interna, Hugo Costeira, conclui que o Chega está a ultrapassar as competências que um partido político tem e que só há duas entidades que podem filmar com o objetivo do interesse público.

"As entidades que entendo terem competência para fazerem filmagens deste género de evento são as entidades jornalísticas em geral e também as entidades policiais, os órgãos de polícia criminal. É claro que qualquer cidadão pode filmar aquilo que quiser dentro da barreira de responsabilização que terá. Há pessoas que podem não aceitar ser filmadas, filmar a ação policial pode não ser considerado legítimo em determinados momentos. Há todo um conjunto de interpretações que pode, legalmente, impedir o que o deputado quer para a finalidade expressa. Se quiserem filmar para colocar nas redes sociais deles, nos órgãos noticiosos próprios, será com eles", explicou à TSF Hugo Costeira.

Ouça as declarações do presidente do Observatório de Segurança Interna à TSF 00:00 00:00

Por isso, o Chega está a ultrapassar as competências. Hugo Costeira conclui que é excessiva a ideia de André Ventura, até porque há aqui uma substituição do papel das forças de segurança.

"Consigo perceber a preocupação face ao que tem acontecido em França, em que as manifestações descambaram mas, de facto, os partidos políticos não podem substituir as autoridades. Uma coisa seria a equipa de comunicação fazer a recolha normal de imagens que todos os partidos fazem e, se tropeçassem numa situação destas, colocariam as imagens aos dispor das autoridades. Outra coisa é, de facto, já estar a antecipar isto e ter gente a controlar a manifestação. Parece-me, de facto, um pouco excessivo", defendeu o presidente do Observatório de Segurança Interna.

André Inácio também pertence ao Observatório da Proteção de Dados Pessoais, da Universidade Nova de Lisboa, e acrescenta que há questões de proteção de dados que podem levantar-se mesmo que as imagens acabem por ser usadas pela justiça.

"Tem de haver um despacho do juiz porque depois, a partir daqui, vamos entrar na privacidade das pessoas e, por isso mesmo, só no âmbito de um processo-crime devidamente justificado. Há muita gente que vai ser identificada que não tem nada a ver com aquilo. Depois é preciso tentar perceber se há algum envolvimento ou não. A Comissão de Proteção de Dados neste momento pode fazer uma recomendação ao Chega, não mais. A posteriori, em conformidade com o desenvolvimento da situação, poderá autuar ou não. Se o Chega tiver as imagens e as facultar às forças de segurança com base legal, a Comissão de Proteção de Dados só tem de agradecer por ter feito um bom trabalho. Por isso é que digo que a linha é muito ténue e estamos a falar sobre algo que ainda não aconteceu e não sabemos se vai acontecer", esclareceu André Inácio.

Ouça as declarações de André Inácio à TSF 00:00 00:00

Para o constitucionalista Vitalino Canas estamos perante um problema complexo que pode terminar com o caldo entornado.

"Nestas questões nunca há uma resposta única e totalmente clara em todos os aspetos. Em primeiro lugar, para haver essa gravação e para que ela possa ser efetuada, a primeira condição é que as pessoas que vão ser objeto da filmagem saibam que essa filmagem existe. Essa condição, aparentemente, está preenchida porque o próprio líder partidário terá feito a comunicação pública dizendo que há a gravação. Por aí, as coisas estão protegidas. As pessoas que vão estar na manifestação sabem que estão a ser filmadas ou poderão ser. O segundo aspeto que terá de ser salvaguardado é quando estiverem em causa questões que tenham a ver com dados pessoais. Nesses casos não podem ser objeto de filmagem ou utilização sem autorização expressa da própria pessoa. Se as imagens servirem para qualquer tipo de ação judicial, para qualquer tipo de investigação, aí, sem haver uma autorização da autoridade pública, poderá ser complexo", alertou Vitalino Canas.

Ouça as declarações do constitucionalista à TSF 00:00 00:00

Se do lado dos participantes da manifestação do Chega as autorizações de filmagem parecem estar salvaguardadas, do outro lado, na manifestação de apoio ao Presidente brasileiro, o caso já não é bem assim. O constitucionalista Vitorino Canas afirma que o partido de André Ventura está a ser imprudente.

"Em relação a outras pessoas que não estejam associadas à manifestação parece-me que essa filmagem e o seu uso só pode ser feito com o consentimento das pessoas ou com o consentimento da autoridade e com um objetivo preciso. Aqui estão em causa várias questões. Diria que é imprudente estar a fazer esse tipo de ação, tendo em conta que poderão estar em causa imagens de outras pessoas que nada têm a ver com a manifestação por acidente. Aí diria que já está o caldo entornado, já se está a extravasar uma atividade lícita", acrescentou o constitucionalista.

A TSF contactou entretanto fonte da Polícia de Segurança Pública que garantiu que apenas tem conhecimento desta intenção de André Ventura pela comunicação social.