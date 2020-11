Chega quer reabrir restaurantes e critica Marcelo e Costa por "fantasma do confinamento"

© António Cotrim/Lusa

O presidente do Chega mostrou-se esta quinta-feira confiante na ação judicial interposta no Supremo Tribunal Administrativo para reverter as restrições de horário dos restaurantes e criticou Presidente da República e chefe do Governo por acenarem com o "fantasma do confinamento".

"Os estudos indicam que nem sequer é o setor [restauração] mais vulnerável em termos de disseminação e propagação do novo coronavírus. O que significa que estamos a impor restrições absurdas ao fim de semana, sobretudo, algumas durante a semana, com impacto económico fortíssimo na restauração, hotelaria, eventos, se quem haja justificação", afirmou, à saída da reunião com especialistas em saúde pública, no Infarmed, Lisboa.

O partido de André Ventura promoveu na terça-feira uma "Intimação para Proteção dos Direitos, Liberdades e Garantias", tendo como "principal fundamento a desproporcionalidade da medida decidida em sede de Conselho de Ministros", referindo-se ao confinamento decretado pelo Governo, a partir das 13:00 horas no sábado e no domingo, à semelhança do fim de semana passado.

"O Chega não deixa de condenar que, quer o Presidente da República, quer o primeiro-ministro, voltem a lançar e deixar no ar o fantasma de um confinamento geral absoluto. É mau para os portugueses, para a sociedade, para a economia, para a saúde pública. Gera enorme clima de incerteza. Parece que estão desejosos para levar o país para um novo confinamento geral", continuou.

O deputado único do Chega anunciou ainda que vai votar "contra este novo estado de emergência", na sexta-feira, depois de se ter abstido na última vez.

André Ventura realçou ainda a "quebra na confiança nas instituições".

"Os portugueses estão a confiar menos na saúde. Há 40% dos portugueses que tendem a confiar cada vez menos na capacidade de resposta dos serviços de saúde", lamentou, salientando o "número de consultas desmarcadas e adiadas".

As reuniões sobre a evolução da pandemia da Covid-19 em Portugal, que juntam políticos, especialistas e parceiros sociais, foram hoje retomadas, no Infarmed, em Lisboa.

A última destas reuniões realizou-se na Faculdade de Medicina da Universidade Porto, no dia 07 de setembro, após terem estado interrompidas cerca de dois meses.

Portugal contabiliza pelo menos 3.632 mortos associados à Covid-19 em 236.015 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 191 concelhos.

