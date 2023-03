Chega quer relator da comissão de inquérito à TAP depois de não ter apresentado oposição

O presidente do Chega, André Ventura © Manuel Almeida/Lusa

O Chega dormiu sobre o assunto do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e, depois de não ter manifestado oposição à escolha da socialista Ana Paula Bernardo, vem agora manifestar o interesse em ter Filipe Melo nesta função.

Depois de o assunto ter estado ao longo do dia a ser debatido pela também aparente falta de coordenação sobre este assunto no PSD (e com o PS a aproveitar para escalar o tema politicamente), é agora a vez de o Chega assumir uma posição que não fez ontem.

Nos passos perdidos da Assembleia da República, André Ventura reconhece: "Não levantámos oposição." No entanto, um dia depois, o líder do Chega vira o discurso: "Entretanto, estudámos a questão e vamos colocá-la já na primeira reunião após esta última, porque entendemos, após consulta aos serviços, que não é impossível que a distribuição do relator entre nas mesmas regras da distribuição das presidências da comissão."

Nesse sentido, o Chega vê agora que deve ser o partido a ser relator até por "ser muito mais democrático do que ser o próprio partido com presidente da comissão".

Sobre os socialistas, André Ventura diz que a acumulação das duas funções na CPI, "não permite o equilíbrio, não permite a proporcionalidade e, sobretudo, permite os abusos e permite que o PS concretize aquilo que quer: tornar o relatório final da comissão de inquérito à TAP num ataque à direita e num ataque ao Pedro Nuno Santos".

O tema será levado à reunião da próxima quarta-feira depois de ter sido consensualizado no último dia de trabalhos desta comissão que a relatora seria Ana Paula Bernardo.